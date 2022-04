Voorstelling 'Wijland' met bijzondere cast in première in Blankenberge

Vanavond gaat ‘Wijland’ in première in het Casino in Blankenberge. Het is een theatervoorstelling met een heel bijzondere cast. De acteurs zijn veelal kwetsbare mensen, onder hen ook mensen met een beperking, die samen een uniek verhaal brengen.

Acteren is hun passie en dat is dan ook te zien in het toneel. Actrice Chantal Holemans: "Ik heb vroeger altijd al een droom gehad. En dat was toneel spelen. Maar nergens mocht ik meedoen omdat ik met een beperking zat."

Het verhaal

Het verhaal speelt zich af in 1973. De familie Vermicelli komt samen voor de jaarlijkse herdenking en maaltijd ter ere van hun moeder. Een feestmaaltijd? Een rouwmaaltijd? Misschien. Maar de aardappelen moeten nog gerooid, de tomaten nog geplukt en de bonen getrokken. De onderlinge verstandhouding is zoek. Vreemde kronkels en nostalgische noten zijn de teneur. Gelukkig is er muziek.

Tragikomisch

Het is een unieke voorstelling. Een tragikomisch verhaal, zegt regisseur Ann Vanneste. "We werken met kwetsbare mensen en die mensen kunnen uitvallen tussendoor. Ik heb veel gebeden en eieren naar de Arme Klaren gebracht en ook veel kaarsen gebrand omdat toch iedereen ermee door zou kunnen gaan."

Vanavond gaat ‘Wijland’ in première in het casinogebouw in Blankenberge. Ook morgen is er een voorstelling in het Casino.