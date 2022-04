In Cultuurcentrum Het Spoor in Harelbeke brengt Theater De Spiegel de voorstelling Labotanik. Met muziek, beweging en beeld willen ze de nieuwsgierigheid al op jonge leeftijd prikkelen.

Het is geen klassieke voorstelling maar het is een voorstelling waar de kinderen met hun ouders en begeleiders een artistiek decor ontdekken waar er muziek is, waar ze kunnen kijken, luisteren, ze mogen zelfs aan de installaties komen, en er is dans. Bekijk het verslag hierboven.