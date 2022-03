Voorstelling 16e editie Dikke Van Dale in Oostende

Vandaag stelde VBK België en Van Dale uitgevers tijdens het FAAR-festival in Oostende de 16e editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal voor, beter bekend als 'de Dikke Van Dale'.

Tijdens de voorstelling van het nieuwe woordenboek vertelde hoofdredacteur Ruud Hendrickx over de 150 jaar taal in de Dikke. Dichteres Esohe Weyden droeg enkele van haar gedichten voor met nieuwe woorden uit de 'Dikke Van Dale'. Klaas Delrue zorgde voor een muzikaal intermezzo in cultuurcentrum De Grote Post.

De nieuwe editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal is vanaf dinsdag 22 maart te koop.