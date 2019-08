Voorronde CL: Club verslaat Kiev in waanzinnige match

Snelle achterstand : 1-0

Club leek al snel voor een hete avond te staan. Letterlijk (het was erg warm in Kiev) maar vooral ook figuurlijk. In de Oekraïense heksenketel kwam de Belgische competitieleider maar niet in zijn spel. Kiev begon de wedstrijd met een droomscenario: een snelle goal. Dennis reageerde veel te laat op een inspeelpass. Boejalski kreeg de bal na een aanval over links in de voeten gespeeld en fusilleerde Mignolet van op de kleine backlijn: 1-0 en zorgen voor Blauw-zwart. (lees verder onder de foto)

Daar is Deli: 1-1

Club kreeg het eerste half uur geen voldragen aanval in elkaar geknutseld. Kiev bleef baas in eigen huis, kwam dicht bij de 2-0, en leek nog volop de tijd te hebben om de Brugse Champions Leaguedroom te doorprikken. Maar plots, met de rust al in zicht en nog geen enkele kans op de teller, was daar plots Simon Deli! Op een hoekschop kopte hij gericht de 1-1 voorbij Bojko. Een koude douche voor de Oekraïeners en het spelbeeld kantelde. Club kreeg via Tau nog een uitgelezen kans op de 1-2, maar Bojko pareerde. Kiev moest in de tweede helft plots nog twee keer scoren.

Shepeliev snel met nieuwe hoop : 2-1

Kiev kwam de uppercut van Deli evenwel snel te boven. Na de pauze legde Verbic de bal tegen de paal. Shepeliev moest het leer maar binnentikken. Ongedekt, en zo waren de rollen weer gauw omgekeerd: 2-1 na 50 minuten. Clement wisselde al gauw een bleke Dennis voor Diatta. De rechterflank kende een flauwe avond. (Lees verder onder de foto)

Zenuwslopend slot met tweemaal rood

Al pakte Kiev daarna even meer gele kaarten dan goede kansen, en kwam Club stilaan beter uit de verf. Brandon Mechele kon met een kattenpootje halfweg de tweede helft voor wat gevaar zorgen en Vanaken werd na een hoekschop - onbestraft - aan het truitje getrokken door de thuisdefensie. Bij Kiev verdween de vlam uit de pan.

Toch bleven de zenuwen strak. Mata liet plots Rodrigues lopen, maar die mikte over. Aan de overzijde kreeg Burda een tweede geel en dus rood na een fout op Diatta. Maar het numerieke voordeel verdween weer even snel want even later kreeg Tau - na een eenvoudige botsing met Bojko - onverdiend een tweede geel en dus ook rood.

Gouden goal van Vormer : 2-2

Je voelde dat er ruimte kwam en dus ook mogelijkheden. En die kans greep de captain van Club: Ruud Vormer. Met een knappe plaatsbal in de 87e minuut sleepte hij de kwalificatie helemaal uit de brand.

Own-goal Mechele : 3-2

Dat dacht toch iedereen. Zes minuten extra tijd brachten echter weer hoop en een knotsgek slot voor Kiev. Want Brandon Mechele vloerde compleet zonder dat er gevaar was, zijn eigen doelman met een kopbal. Kiev zette nog alles op alles in een ongelofelijke zenuwslag. Maar blauw-zwart hield stand.

Openda voor 3-3

Het scoreverloop bleef namelijk de waanzin nabij. Want Openda lukte in de 95e minuut op de tegenaanval nog de 3-3. Club Brugge speelde een volwassen wedstrijd, scoorde driemaal op verplaatsing, en staat zo erg knap op twee wedstrijden van de eigenlijke Champions League.