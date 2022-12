Voorproefje op nieuwjaarsvuurwerk in Kortrijk

Heel wat vuurwerkliefhebbers verzamelden gisteren aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk voor een voorsmaakje van oudejaarsavond. Ze zagen in avant-première al de nieuwigheden voor deze eindejaarsperiode.

De lucht boven de Broeltorens in Kortrijk zag er gisterenavond opvallend kleurrijk uit. Liefhebbers konden er genieten van een vuurwerkdemonstratie met alle nieuwigheden die we straks zelf kunnen afsteken tijdens oudejaarsavond. Verwacht wordt dat in bijna alle West-Vlaamse gemeenten het vuurwerkverbod van de voorbije jaren zal wegvallen.