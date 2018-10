Op de foto zie je het resultaat van een grote plakactie van Voorpost vannacht. Op verkiezingsborden, verspreid over de hele stad zijn affiches van linkse partijen overplakt met posters van Voorpost. Voorpost is een rechtse volksnationalistische organisatie die ook vaak protesteert tegen de multiculturele samenleving. Voorpost is geen partij. Groen is vanmiddag al gestart om de overplakkingen ongedaan te maken.