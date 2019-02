Vooropleiding vrachtwagenchauffeur moet vacatures helpen invullen

Brian Verhaest uit Roeselare volgde de opleiding en kon meteen aan de slag als chauffeur bij Raestrans in Moorslede. “De theorie en vakbekwaamheid had ik wel een beetje onderschat maar ik wist waar ik mee bezig was”, aldus Brian Verhaest. De zaakvoerder van Raestrans is tevreden: "Er gaan er nu nog twee beginnen. We zijn momenteel met acht. Tot tien wil ik gaan, maar niet meer, dat zou voor mij onmogelijk zijn omdat ik heel de week zelf rij en alle papieren zelf doe."

Eind december 2018 stonden er 234 vacatures open voor vrachtwagenchauffeur in West-Vlaanderen. De volgende vooropleiding van vzw Mentor in Kortrijk start op 11 maart en duurt 9 weken.