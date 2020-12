Voormalige hardleerse hondenfokster veroordeeld

Een vrouw van 34 uit Oudenburg die enkele jaren geleden in Ruiselede een hondenkwekerij uitbaatte, heeft van de rechtbank een verbod gekregen om drie jaar lang nog honden te houden.

Ze mag ook tien jaar geen dieren meer kweken. Na een inval van de inspectie op het dierenwelzijn werd drie jaar geleden bij haar een tachtigtal honden in beslag genomen. Dat gebeurde na klachten van hondeneigenaars. Enkele dagen na de aankoop van hun hond waren de dieren ziek geworden of gestorven. Volgens de procureur leefden de dieren in erbarmelijke omstandigheden. De honden zaten soms wekenlang zonder eten en drinken. Toen haar erkenning al eens werd ingetrokken, richtte ze een nieuwe bvba op om de activiteiten te kunnen verderzetten.

Gaia

De vrouw moet ook een boete van 6.000 euro betalen. Dierenrechtenorganisatie Gaia stelde zich burgerlijke partij voor 1 euro per hond. "Wij eisen dat de beklaagde nooit nog dieren mag houden, zelfs geen goudvis. De dieren moeten tegen haar beschermd worden", zo pleitte Anthony Godfroid, advocaat van Gaia. De Kortrijkse strafrechter veroordeelde de vrouw maandag tot een boete van 6.000 euro. Ze mag drie jaar geen honden meer houden en tien jaar geen dieren meer kweken. De bvba kreeg een boete van 8.000 euro. Gaia kreeg 79 euro toegekend als burgerlijke partij. Eerder legde de raad van State haar ook al een levenslang verbod op om ooit nog een kwekersvergunning aan te vragen, dat blijft ook gelden.