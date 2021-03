Voormalig parlementslid Ferdinand Ghesquière overleden

In Oostende is voormalig gemeenteraadslid en senator Ferdinand Ghesquière gestorven. Hij werd 88.

Ferdinand Ghesquière (°1933) was gemeenteraadslid in Oostende van 1989 tot 2000. Daarnaast was hij tussen 1985 en 1999 meer dan veertien jaar volksvertegenwoordiger: tien jaar lang als kamerlid en ook vier jaar als senator.

Verder was Ferdinand Ghesquière de medeoprichter en uitbater van het familiebedrijf FAG Creative Foods. Hij was eveneens rechter bij de Arbeidsrechtbank Brugge, stichtend lid en lid van de raad van bestuur van Unizo Internationaal. Ferdinand ('Fernand') Ghesquière stierf op 88-jarige leeftijd.

Stad Oostende opende een online rouwregister.