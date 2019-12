Voormalig Kortrijks gemeenteraadslid veroordeeld voor partnergeweld

Steve Vanneste, voormalig gemeenteraadslid in Kortrijk, is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met uitstel en een effectieve boete voor slagen aan zijn ex-vriendin. Hij beweerde eerder dat een hersenletsel aan de basis van zijn agressieve gedrag ligt.

Op 30 november vorig jaar liep een ruzie met zijn toenmalige vriendin uit de hand. Een dronken Vanneste sloeg haar met de vuist in het gezicht. Daarop liep het slachtoffer naar een buurvrouw om de hulpdiensten en haar zus te alarmeren. Eens de ambulance ter plaatse was, kregen de ambulanciers allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd.

De ex-cafébaas bedreigde ook de zus van zijn ex en de agenten die hem probeerden te kalmeren. Volgens de advocaat van de vrouw was ze doodsbang. "Ze is nog altijd getraumatiseerd", klonk het tijdens het proces. Vanneste werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 800 euro.

De beklaagde, voormalig lid van N-VA en een tijdlang verkiezingskandidaat voor Vlaams Belang, is geen onbekende voor het gerecht. Onlangs werd hij nog door de Ieperse correctionele rechtbank veroordeeld voor weerspannigheid, smaad aan de politie en opzettelijke slagen en verwondingen. Op sociale media circuleerde ook al een filmpje waarin Vanneste, duidelijk onder invloed, de uitbater van een nachtwinkel in Marke de huid vol schold.