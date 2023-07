Voormalig journaalanker Martine Tanghe overleden

Voormalig VRT-nieuwspresentatrice Martine Tanghe (67) is vanochtend overleden. Ze was bij de openbare omroep maar liefst 42 jaar een van dé gezichten van het journaal.

Martine Tanghe, geboren in het Oost-Vlaamse Bellem, groeide op in Bissegem bij Kortrijk. Enkele jaren geleden werd opnieuw kanker bij haar vastgesteld en ze is uiteindelijk overleden op 67-jarige leeftijd.

Carrière

Op 23-jarige leeftijd mocht Martine Tanghe op 1 februari bij de openbare omroep beginnen. In de jaren 70 en 80 zijn er nog geen voltijdse journaalankers: journalisten combineerden dan reportagewerk met presentaties in de studio.

Ook Tanghe maakte toen reportages in binnen- en buitenland. Ook later wordt Martine Tanghe nog af en toe het veld in gestuurd. Zo was ze bijvoorbeeld verslaggever ter plaatse tijdens de treinramp in Pécrot op 27 maart 2001. Toch groeit Tanghe doorheen haar 42-jarige carrière uit tot een van de gezichten van 'Het Journaal'.

Afscheid van een icoon

West-Vlaming Xavier Taveirne, die nu onder meer 'Het Journaal' presenteert, neemt afscheid met een verwijzing naar het onberispelijke taalgevoel van Tanghe. "Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine".

Ook het Koninklijk Paleis neemt afscheid: "Een icoon van de Vlaamse journalistiek verliet ons vandaag. Haar virtuoze taalgebruik en grote inzet voor de samenleving zullen ons voor altijd bijblijven. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, vrienden en collega's. Dank dat u bij ons was, Martine Tanghe", zo staat te lezen op de Twitter-pagina van het paleis.

Uit politieke kringen reageren ze emotioneel op het verlies. Vlaams minister Hilde Crevits uit Torhout reageert op Facebook: "Het vertrouwde gezicht op de beeldbuis waarmee generaties Vlamingen opgroeiden. De zachte stem die ons bij tij en ontij informeerde en beroerde. Met Martine verliezen we niet alleen een monument in ons Vlaamse medialandschap, maar vooral een bijzonder mooie en warme vrouw."

Adellijke titel

Eerder deze week kreeg Martine Tanghe nog een adellijke titel van Koning Filip, naar aanleiding van de nationale feestdag. Ze werd bekroond als een van de zes nieuwe Commandeurs in de Kroonorde.