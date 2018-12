Voormalig Brugs distributiecentrum wordt woonproject

Langs de Oostendse Steenweg in Brugge worden binnenkort de gebouwen van het voormalige distributiecentrum BD gesloopt. In de plaats worden drie meergezinswoningen met gemeenschappelijke ondergrondse garage gebouwd.

Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) heeft hier recent de stedenbouwkundige vergunning voor verleend.

De drie gebouwen worden zo geplaatst dat er een centrale gemeenschappelijke tuin ontstaat. In totaal worden er op de site 70 wooneenheden ingericht. Alle appartementen zijn toegankelijk via de zijde van de binnentuin. Er worden zowel 1-, 2- als 3-slaapkamerappartementen voorzien, telkens met een eigen terras. In het project zullen heel wat appartementen BEN (Bijna Energie Neutraal) zijn, en zal er gewerkt worden met een CO2-neutraal verwarmingssysteem.

Op de gelijkvloerse verdieping worden 5 commerciële ruimtes voorzien.

“Dit woonproject biedt een mooie invulling van de leegstaande site. De duurzame appartementen zijn gelegen op een heel bereikbare locatie, vlakbij het AZ Sint-Jan en heel wat andere werkgelegenheid, en niet zover van het centrum van Brugge, “zegt schepen Franky Demon.