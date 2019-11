Voormalig Barco-topman Jean-Pierre Tanghe (68) overleden

In Kortrijk is Jean-Pierre Tanghe overleden. De voormalige topman van de Kortrijkse beeldschermengroep Barco stierf vorige vrijdag in het AZ Groeninge-ziekenhuis.

Jean-Pierre Tanghe uit Heule was een bekend gezicht bij ondernemend West-Vlaanderen. Hij ging aan de slag in het onderwijs maar stapte daarna over naar het bedrijfsleven.

Topondernemer

Zo was hij jarenlang topman bij Barco. Eind de jaren '90 werd hij daar communicatiedirecteur en woordvoerder. Sinds zijn pensioen had hij een eigen consultancy-bureau. In 2016 was hij ook een tijdje interimdirecteur bij de ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen.

Jean-Pierre Tanghe was ook bekend als "JP Tanghe". Hij was een vriendelijke & minzame man die een sterke indruk naliet bij iedereen die met hem samenwerkte.

Zaterdag 23 november wordt van hem afscheid genomen in Diksmuide.