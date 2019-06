Voorlopig warmste dag in West-Vlaanderen

In Beitem bij Rumbeke-Roeselare klom het kwik vanmiddag richting 32 graden. Daarmee was het één van de warmste plaatsen in de provincie. Wie verkoeling zocht, kon dan weer terecht in Zeebrugge. De meeste frisse plaats was dan weer de strekdam waar het amper 26,3 graden was. Aan zee is gemiddeld zo’n 29 graden gemeten. In de kustregio is het over het algemeen een graadje warmer. In het binnenland lopen de temperaturen op tot zo’n 32 graden celsius.





De verfrissende windsprong Z -> WNW is momeneel de lijn Damme-Jabbeke-Veurne al voorbij en trekt nu verder het binnenland in. https://t.co/Zu6za9tLm9 — Gert Coone (@GertCoone) June 25, 2019



Lees ook: