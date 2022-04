Voorlopig toch geen betonnen strandpad in De Panne

De Panne had een wandelpand in het strand aangelegd, in hout, toen we in de coronapandemie afstand moesten houden en elkaar niet mochten kruisen. Zo was er éénrichtingsverkeer, in tegengestelde richting van de looprichting op de zeedijk.

Het pad bleek een succes, en de gemeente besloot vorig jaar om het pad duurzamer aan te leggen in beton, en het ook onderhoudsvriendelijker te maken. Het moest strandgangers wel het gevoel van hout geven.

"Jammer voor minder mobiele mensen"

Maar nadat De Panne een omgevingsvergunning aanvroeg werd daartegen een beroepsprocedure opgestart. Een uitspraak kan nog maanden op zich laten wachten en dus wil de gemeente geen risico nemen. De gemeente wil het pad wel aanleggen van zodra alle juridische obstakels zijn verdwenen. "Het is vooral jammer voor minder mobiele mensen die eindelijk op een toegankelijke manier het pad op konden," zegt schepen Wim Janssens.