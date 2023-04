Voorlopig geen Vredesmolens in Ieper

De vier 'Vredesmolens' tussen Ieper en Vlamertinge komen er voorlopig niet. Schepen Philip Bolle is blij dat de windturbines niet daar komen, elders zijn ze wel welkom.

Luminus trekt zelf de aanvraag voor de vier windmolens in. Die moesten komen op landbouwgrond, maar voor twee van de vier was er al negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos. Daarom neemt Luminus zelf het initiatief en trekt zijn aanvraag in.

"Windturbines clusteren"

Schepen Philip Bolle benadrukt op Radio2 dat nieuwe windmolens in de stad nog welkom zijn, maar elders: "We willen nieuwe windmolens liever clusteren op het regionaal bedrijventerrein waar nu al negen windturbines staan."

Of Luminus de aanvraag inderdaad naar dat terrein gaat verplaatsen is nog niet duidelijk.

