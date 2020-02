Voorlopig geen grote stormschade door Dennis

Dennis, die deze morgen officieel een storm werd, heeft naast enkele kleine gevallen nog geen grote schade veroorzaakt. Toch blijft het belangrijk om waakzaam te blijven, en geen risico's te nemen. Dat zegt ook het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in een tweet.

Gelet op de weersvoorspellingen werd geen procedure stormtij afgekondigd. De havendammen in Oostende zijn afgesloten. We blijven #StormDennis opvolgen. Neem geen risico’s. #staysafe #kustweerbericht #veiligheid

https://t.co/wKrIJ1pBZA — Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (@agentschapMDK) February 16, 2020

R8 afgesloten

Op de R8, de ring rond Kortrijk, staat een verlichtingspaal onstabiel door de storm. Dat vormt een probleem voor de verkeersveiligheid, en is dus voor de hulpdiensten genoeg om in te grijpen. De R8 is op dit moment afgesloten ter hoogte van Bissegem.

De verlichtingspaal in kwestie is ondertussen neergehaald.

Later meer.

Lees ook: