Voorlopig geen Cultuurhuis in Ingelmunster: "Geen centen door crisis"

In Ingelmunster komt er voorlopig geen nieuw Cultuurhuis voor de verenigingen. "Noodgedwongen," zegt burgemeester Kurt Windels. "De financiële toestand laat een investering van 9,5 miljoen euro momenteel onmogelijk toe."

De bouw van een nieuw Cultuurhuis was één van de grote investeringsprojecten voor Ingelmunster. Maar door de crisis worden deze plannen nu tijdelijk in de koelkast gezet.

"Frustrerend. Hopelijk snel betere tijden"

"Niet alleen de energieprijzen stijgen en de lonen indexeren, maar ook de bouwkost piekt. Een meerprijs van 20% is de norm tegenwoordig”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels.

“Het is frustrerend om een mooi en noodzakelijk project als het cultuurhuis te moeten afremmen. We hebben de financiële oefening bijzonder grondig en doordacht gemaakt, alle mogelijkheden in de weegschaal gelegd. Er zit echt niets anders op. Alle begrip voor de ontgoocheling van de vele verenigingen die al veertig jaar terecht vragende partij zijn naar een deftige cultuurinfrastructuur.

"Na de crisis weer financiële ruimte"

Hopelijk komen er snel betere tijden. Intussen vragen we begrip en geduld. Vandaar het belang om de legislatuur af te kloppen met een appel voor de dorst. Het principe van de goede huisvader geldt vandaag meer dan ooit. Evenals de zorg voor de meest kwetsbaren. Als de crisis gaat liggen, is er opnieuw budgettaire ruimte”, besluit de burgemeester.