Voorleesweek: auteur Tine Mortier leest voor uit eigen boek

We zitten volop in de Voorleesweek. Dan wordt er op school, hopelijk ook thuis en in bibliotheken extra veel voorgelezen.

Ook in de bib van Deerlijk kwamen kinderen vanmiddag luisteren naar Tine Mortier, auteur van kinderboeken uit Waregem. Al meer dan 40 heeft ze er geschreven, maar het liefst van al leest ze voor. "Ik doe het ontzettend graag. Ik ben ermee begonnen toen mijn kinderen klein waren. En ik vind het heel leuk om nu voor andere kinderen voor te lezen. Kinderen komen voor het eerst in contact met boeken op die manier en ik denk dat daar eigenlijk de kiem gelegd wordt voor een levenslange liefde voor boeken en voor taal."

En die liefde voor boeken, al vanop jonge leeftijd, daar is het precies om te doen in de voorleesweek. Bij veel kinderen en jongeren is de laptop of de tablet vandaag de dag een te duchten concurrent.

De voorleesweek is een traditie . Deze week las ook koningin Mathilde voor uit het boek Een Zee van Liefde van de West-Vlaamse jeugdauteur Pieter Gaudesaboos.