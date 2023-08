Voorleesdag voor blinden en slechtzienden: “Fantastisch en plezant”

Gezellig met een boek lezen buiten in de zon, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor mensen met een visuele beperking, zit dat wel even anders. De organisatie ‘t Leeshuus uit Oostende wil het voor die doelgroep makkelijker maken om van boeken te kunnen genieten.

Gisteren las acteur Luk De Koninck voor uit Hugo Claus in de trouwzaal van het Oostendse stadhuis. In het publiek zaten blinden en slechtzienden. Het ging om een proefopstelling van ‘t Leeshuus om die mensen meer te betrekken in literatuur. Lieve Veys: “Dat was fantastisch voorgelezen met de juiste uitspraak. Echt een geschoolde stem. Dat was ook plezant.”

Martine Vandermaes, 't Leeshuus vzw: “ 't Leeshuus wil mensen verbinden die van boeken houden, van sterke verhalen houden. En we hopen in de toekomst nog meer activiteiten te organiseren waar beide groepen zich welkom voelen. Niet omdat ze ziend of slecht ziend zijn, maar gewoon omdat ze van boeken of verhalen houden, inclusief leesplezier.”

Het is de bedoeling dat er op termijn een handleiding komt om te delen met andere bibliotheken en cultuurorganisaties. Medewerkers van 't Leeshuus verzamelen alvast de reacties van de deelnemers en gaan daarmee aan de slag.

Het initiatief krijgt steun van Literatuur Vlaanderen, Luisterpuntbibliotheek en de stad Oostende.