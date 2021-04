Voorgevel kapel Heule blijft voorlopig, rest deels afgebroken

De voorgevel van de uitgebrande kapel in Heule wordt gestut, de achtergevels moeten worden afgebroken tot op veilige hoogte. Dat is afgesproken na overleg.

Een deel van het klooster en de kapel brandden dinsdagochtend uit. Het is nog niet duidelijk of de kapel helemaal weg moet, of dat de Zusters van Liefde ze laten heropbouwen. Maar ondertussen primeert de veiligheid. Daarom gaan ze de gevels nu afbreken tot op veilige hoogte.

De bekende voorgevel aan de straatkant blijft voorlopig, maar hij wordt wel gestut. Er komt daarvoor een burgemeestersbesluit. (lees verder onder de video)