Voorbereidingswerken windturbines in Wervik afgerond

De voorbereidende civiele werken voor de bouw van drie nieuwe windturbines langs de A19 in Wervik zijn afgerond.

In juni start Aspiravi nv met de opbouw van de windturbines. Het bedrijf plant tegen midden september klaar te zijn met de werken. Als alles volgens plan verloopt starten de windturbines dan in het najaar op.

Aspiravi nodigt omwonende uit om mee te investeren in het windenergieproject. Dat kan via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Daarover zal de firma later alle omwonende verder informeren.

De drie windturbines produceren samen groene stroom voor 5140 gezinnen. ‘Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen", klinkt het bij Aspiravi nv.