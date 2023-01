Vooral in Westhoek kleine overstromingen

Door de aanhoudende regenval zijn er in West-Vlaanderen enkele waterlopen uit hun oevers getreden. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ging het niet om "kritieke" overstromingen.

De waterpeilen zijn als gevolg van de regenval van de voorbije dagen en de verzadiging van de bodem op een aantal plaatsen hoog. Afgelopen nacht viel zowat 10 millimeter neerslag en in de loop van de dag werd, vooral in de Westhoek, nog ongeveer 15 millimeter verwacht.

Kristof Louagie, Brandweerzone Westhoek. "Er waren vandaag al een 60-tal interventies voor wateroverlast. Door de regenval van afgelopen week en vandaag is de grond verzadigd en staat het water in diverse beken en grachten hoog. Hierdoor zijn er lokaal problemen met waterlopen die uit hun oevers treden en zo lokaal woningen kunnen bedreigen. De brandweer gaat ter plaatse om waar nodig zandzakken te leveren en eventueel pompwerken uit te voeren. Het leeuwendeel van de overlast situeert zich in Koekelare, Alveringem en Veurne."