Voor het eerst weer les, met mondmasker

Na tien weken onderbreking volgen ze voor het eerst weer fysiek les in een klaslokaal. 66 zesdejaars van het College van het Sint- Jozefsinstituut in Torhout mochten de spits afbijten in groepjes van maximum veertien leerlingen. Volgende week komen nog meer laatstejaars op de school aan. Ze krijgen ook examens op einde van het schooljaar. Maar voor veel anderen is het nog koffiedik kijken wanneer ze weer op school worden verwacht.

De leerlingen zijn blij dat ze weer naar school mogen, ook al is het maar twee dagen per week. "Het voelt verlossend aan", zegt zesdejaars Victor Ampe. "Anders zit je thuis in je huis in de familiebubbel en nu kan je eens andere mensen zien. Dat voelt goed". Ook voor de leerkrachten voelt het als op een eerste september.



Met mondmasker

Uiteraard gelden ook in de secundaire scholen strenge maatregelen om het besmettingsgevaar te beperken. In tegenstelling tot leerlingen van het lager onderwijs, moeten de leerlingen van het middelbaar wel een mondmasker dragen.