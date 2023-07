Voor het eerst in vier jaar opnieuw een heksenstoet in Beselare

In Beselare, deelgemeente van Zonnebeke, vond de 47ste Heksenstoet plaats. Het was de eerste keer in 4 jaar dat het evenement georganiseerd werd.

Beselare herleeft, want de gemeente heeft niet alleen heksenfiguren uitgestald, vandaag kwamen de echte heksen weer massaal op straat na 4 jaar droogte.

De Heksenstoet is een van de levendigste en aantrekkelijkste stoeten van ons land. Een 800-tal figuranten beelden plaatselijke volksverhalen uit. Na vier jaar geen heksenstoet hadden de inwoners veel goesting om het weer toe doen en het thema is dit jaar dan ook toepasselijk 'We vliegen erin'.

Vernieuwde folklore

Nieuw dit jaar is de Vliegschool, waar jonge heksen leren vliegen op een bezem. En ook de hoofdheks uit ‘The Witches’ van Roalds Dahl, lijkt zo uit het boek weggelopen. Het zijn de heksen uit de sprookjes Sneeuwwitje of Hans en Grietje, maar net zo goed uit de vele verhalen over hekserij, heksenprocessen en heksenveroordelingen. En dat is ook een traditie.

"En dat is van opa op kind, allé dat is in de familie altijd al doorgegeven geweest, hé. En het is ook al vier jaar geleden. Iedereen is zo een maand in de ban de van de Heksenstoet. Dat zijn volksverhalen. Mensen horen dat graag, vinden het leuk. Het is van alles iets en dat boeit de mensen", klinkt het bij de figuranten.

