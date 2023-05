Voor de 100ste keer Amerikaanse soldaten uit de eerste wereldoorlog herdacht in Waregem

Elk jaar worden de Amerikaanse soldaten die gestorven zijn tijdens de eerste wereldoorlog herdacht in Waregem. De American Battle Monument Commission organiseert al voor de 100ste keer deze ceremonie op de enige Amerikaanse begraafplaats uit de eerste wereldoorlog in België.

"We vieren de 'Memorial Day Ceremony' elk jaar. Maar dit jaar, mij agentschap het American Battle Monuments Commission is ontstaan in 1923. Dus vieren we het 100-jarig bestaan van het agentschap in ere van de soldaten die hier begraven liggen", zegt Richard Arseneault van de American Battle Monuments Commission.

Elk jaar wordt deze ceremonie dus georganiseerd. Dit jaar is er een nieuwtje, voor het eerst wordt de ceremonie gefilmd door camera's en online uitgezonden. "We zenden dit live uit voor de eerste keer. Zo kunnen de mensen van buiten de begraafplaats, dus België of zelfs de Verenigde Staten, de relevantie van dit historisch evenement te kunnen zien. Iedereen kan deelnemen en iedereen kan herinnert worden aan hoe belangrijk dit is", vertelt Charles Djou van de American Battle Monuments Commission.

(lees verder onder de foto)

Aan de graven zelf staan bloemen en vlagjes. Die zijn er neergezet door de adoptieouders van zo'n graf. Ze betalen voor zo'n graf en nemen ook contact op met de Amerikaanse familie.

De volledige ceremonie wordt begeleid door Amerikaanse en Belgische militairen. Die kregen het hard te verduren, zo'n anderhalf uur rechtstaan in de hardnekkige zon. Een soldaat kreeg het moeilijk en moest even verzorgd worden door het Rode Kruis.