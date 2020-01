Voor 52.000 euro aan namaakartikelen in beslag genomen

Woensdag vond een grote controle-actie plaats in verschillende zaken in Oostende. Het ging om een gecoördineerde actie van de lokale politie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de FOD Economie.

Twaalf handelszaken kregen onverwacht bezoek van een gemengd controleteam. De actie richtte zich op oneerlijke concurrentie en focuste op uitbaters die zich niet aan de wettelijke regels houden.

Er werden verschillende namaakproducten in beslag genomen die samen een verkoopwaarde hebben van bijna 52.000 euro. Het gaat onder meer om tapijten en namaakhoesjes voor gsm’s. Daarnaast werden vijftien illegale gsm’s in beslag genomen die niet voldeden aan de Europese regelgeving. In drie zaken zijn er ook inbreuken vastgesteld op de tewerkstelling van personeel.

De zogenaamde SHOP-acties gaan onverminderd voort om oneerlijke concurrentie uit Oostende te bannen, zegt de politie.