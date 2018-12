Vondsten archeologische opgravingen Hill 80 voorgesteld

De resultaten van vier maanden graven en onderzoeken zijn gisteren voorgesteld in Ieper. De opgravingen bij Wijtschate waren in veel opzichten uniek. Niet alleen kwam het project tot stand dankzij een crowdfunding waarvoor 140.000 euro nodig was en werden vrijwilligers ingeschakeld voor de opgravingen, ook de locatie was uniek want het grootste deel van het terrein was na de Eerste Wereldoorlog onaangeroerd gebleven.

110 lichamen

Er werden maar liefst 110 lichamen gevonden, van wie 70 Duitsers, 9 Britten, 3 Fransen, 1 Zuid-Afrikaan en 27 onbekenden. Slechts één Duitser kon met naam en toenaam geïdentificeerd worden. De meeste Duitsers kwamen uit het 21ste reserve regiment en werden in twee massagraven gevonden.

Ook tunnels, dug-outs en loopgravenstelsels werden gevonden en die vertoonden doorheen de jaren opmerkelijke evoluties, zoals het gebruik van planken en puin om een drainagesysteem te maken. In totaal werden 3.000 artefacten bovengehaald, uiteraard veel munitie en geweren, maar ook meetinstrumenten, dageraad en rozenkransen. De site is tevens volledig in beeld gebracht door drones en een 3D-scan. Er is zelfs een 3D-print gemaakt van de site.

Begrafenis

Op 11 oktober worden de Duitsers begraven in Langemark-Poelkapelle. De Britten en Fransen krijgen ook een finale rustplaats op één van hun begraafplaatsen, maar de datum en locatie zijn nog niet bekend. De onbekenden worden bijgezet in de crypte van de Belgische begraafplaats in Houthulst omdat ze gevonden werden in Belgische bodem.