Vandaag kregen we volop herfstweer met vanmorgen veel regen en vanmiddag opklaringen en buien bij maxima tot 9 graden en een stevige zuidwestelijke wind.

Aan de kust krijgen we rukwinden tot 70 kilometer per uur. Vanavond vallen er nog enkele buien die stevig kunnen zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien en minima rond 5 graden.

Ook morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af met tussendoor enkele buien. Veel meer dan 8 graden halen we niet.

Ook woensdag vallen er verspreide buien bij koele maxima. De wind neemt wel geleidelijk in kracht af. Donderdag wordt het nog wat frisser.