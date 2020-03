Volleyheren Hermes Oostende stoppen ermee

Hermes Oostende heeft beslist om zich volgend seizoen met haar herenploeg niet meer in te schrijven in de hoogste provinciale reeks. Het gebrek aan spelers en coach ligt aan de basis van de beslissing.

Dit seizoen eindigde de herenploeg op de derde plaats in eerste provinciale. Doordat de vertrekkende trainer-coach niet tijdig kon vervangen worden, gingen heel wat spelers in op het aanbod van andere clubs. Nieuwe spelers aantrekken was niet meer mogelijk door het abrupte einde dat de coronacrisis maakte aan de volleybalcompetitie.

Damesploegen gaan door

Een eventuele doorstart in derde provinciale heren behoort nog tot de mogelijkheden. Hermes gaat wel nog door met haar drie damesploegen in de competitie: liga A, tweede provinciale en vierde provinciale.