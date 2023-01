Volleybal: damesteam Hermes Oostende gaat op in Bevo Roeselare

Het damesteam Hermes Oostende schrijft zich niet meer in voor het volgend seizoen en gaat op in Bevo Roeselare, dat zelf al enkele jaren meedraait in de subtop van eerste nationale, dat is de tweede volleybalklasse. Met een heren- én damesteam op het hoogste niveau wordt Roeselare echt hét volleybalmekka van ons land.

Met de nodige fierheid wordt dit project voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stad Roeselare.

Een damesploeg op hoogste niveau in Roeselare

Dat het met de herenploeg Knack uitstekend loopt, is een feit. Als landskampioen opnieuw losweg op kop in de competitie, 32 op 33, 9 punten voor op eerste achtervolger Maaseik.

"Volgend seizoen komt er in Roeselare dus ook een damesploeg op het hoogste niveau. Hermes Oostende nam de moeilijke beslissing om niet langer een Liga A team in te schrijven voor volgend seizoen. De jeugdploegen van Hermes doen wel verder", vertelt Rik Vervisch, voorzitter Knack Roeselare.

Nieuwe ploeg wordt mix van beide teams

"Bevo Roeselare staat momenteel tweede in Eerste Nationale, dat is de tweede klasse. De nieuwe ploeg wordt een mix van speelsters van beide teams", zegt Lieven Louagie, sportief manager Hermes Volley Oostende.

"De vrouwen zullen in de sporthal van Beveren spelen, en soms ook in de zaal van Knack. Minstens een stevige middenmoter worden is de ambitie van de nieuwe ploeg", vertelt Eric Thirry, ondervoorzitter Hermes Volley Oostende.