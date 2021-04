Volley Menen heeft nieuwe hoofdaanvaller

De 23-jarige Red Dragon wordt de nieuwe hoofdaanvaller en ondertekende een contract voor een seizoen. Hij komt over van Maaseik. Daar was hij twee seizoenen aan de slag. Daarvoor verdedigde hij de kleuren van Roeselare en Asse-Lennik (later Aalst).

Kindt wordt bij Menen de vervanger van de Bulgaar Trifon Lapkov, die terugkeerde naar eigen land. "In 2017 eindigde Kindt tweede in de verkiezing van Rookie van het jaar. Decospan Menen gelooft dan ook voluit in dit Oost-Vlaamse toptalent", klinkt het.