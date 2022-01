Volledig digitaal aanbod voor volwassenenonderwijs

Zeven van de acht katholieke centra voor volwassenenonderwijs lanceren vandaag LEAH (Learn At Home). Dat is een volledig digitaal aanbod waar 75.000 cursisten van de CVO's aan afstandsonderwijs kunnen doen.

In West-Vlaanderen stappen de CVO's Creo en Miras mee in het verhaal. Op het platform kan je 178 opleidingen volgen.

Inspelen op nood aan Levenslang Leren

Zo spelen de Centra voor Volwassenenonderwijs in op de groeiende nood aan levenslang leren en op de vraag van cursisten naar voldoende flexibiliteit. LEAH wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse overheid voor de relance van het volwassenenonderwijs.

Karel Moestermans, directeur CVO Creo en projectleider LEAH: “Met LEAH geeft het volwassenenonderwijs zijn rol als expert levenslang leren opnieuw een innovatieve boost. Over de grenzen van CVO’s nu al meer dan 170 opleidingen aanbieden, waar men los van tijd en ruimte zichzelf kan bij- en omscholen, is een knap staaltje van geïntegreerd samenwerken ten dienste van de cursist.” (Lees verder onder de foto)

Chinees leren in West-Vlaanderen

De aangeboden cursussen zijn evenwaardig aan fysieke cursussen en kosten evenveel als contactonderwijs: 1,5 euro per uur. Door de samenwerking stijgt ook het aanbod. Tot nu toe kon je bijvoorbeeld geen Chinees volgen in West-Vlaanderen. In Limburg wel. Door de samenwerking online kunnen West-Vlaamse cursisten van de CVO's nu ook chinees volgen.

Creo en Miras hebben samen 15.000 leerlingen. Met LEAH erbij hopen ze op 18.000 uit te komen. Leah is vanmorgen gelanceerd.