Volle kerk neemt afscheid van Philip Cracco

Ruim duizend mensen hebben in Knokke-Heist afscheid genomen van Philip Cracco. De flamboyante zakenman was oprichter van Accent Jobs en bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het televisieprogramma "The Sky Is The Limit".

De Heilig-Hartkerk bleek te klein voor de begrafenisplechtigheid van Philip Cracco, want de dienst wordt massaal bijgewoond. Dat was ook de uitdrukkelijke wens van de overledene: een uitvaart waar iedereen welkom is. Zelfs buiten staan mensen de dienst te volgen op een groot scherm.

Philip Cracco overleed afgelopen maandag aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij werd gebogen in Roeselare en ging prat op zijn reputatie van selfmade zakenman. De 'West-Vlaamse Wolf of Wall Street', zoals hij ook wel eens werd genoemd, stond in 1995 aan de wieg van uitzendgroep Accent Jobs. Daarna kocht Cracco het bekende uurwerkenmerk Rodania, maar dat bleek geen succes.

De laatste jaren legde hij zich toe op Jobfixers, een nieuwe interimgroep. Philip Cracco werd 56 en laat een echtgenote en twee kinderen uit een eerder huwelijk na.

Bekijk ook: