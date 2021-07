Volkstoeloop voor eerste Jumbo in West-Vlaanderen

De opening zorgde voor een grote volkstoeloop. De deuren gingen om 9u open, maar om 7u30 stonden de eerste klanten al aan te schuiven. Voor de eerste 300 bezoekers was er een ruiker gele bloemen voorzien en een gratis winkeltas. (lees verder onder de foto)

Lauwe en Kuurne

De eerste Jumbo in Zuid-West-Vlaanderen komt straks in Lauwe. De Nederlandse prijzenbreker neemt de Supermarkt Select over in de Lauwbergstraat. De opening is voorzien voor november. Er komt later ook nog een nieuwe winkel in Kuurne. In totaal zijn er in Vlaanderen nu 10 Jumbo-supermarkten. Het doel is om op termijn aan 100 winkels te komen.

Later meer