Volksraadpleging in Ruiselede over fusie met Wingene

In Ruiselede komt er volgende maand een volksraadpleging over de geplande fusie met de gemeente Wingene. Dat is gisteravond beslist op de gemeenteraad. Dat referendum komt er op vraag van enkele inwoners die meer dan 1.400 handtekeningen verzamelden.

De volksraadpleging wordt gehouden op zondag 27 november. De vraag die zal worden gesteld is: ‘Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?’

Fusieplannen met Wingene

Op 25 april 2022 kondigden de burgemeesters van Wingene en Ruiselede aan dat beide gemeenten zullen fusioneren op 1 januari 2025.

Burgemeester Greet De Roo (Ruiselede): “De Vlaamse overheid droeg de voorbije jaren steeds meer bevoegdheden over aan de lokale besturen wat voor een kleine gemeente zoals Ruiselede helemaal niet evident is. Daarbovenop kregen we op korte tijd heel wat nieuwe evoluties te verwerken, zoals de toenemende digitalisering, en bleven we niet gespaard van een aantal crisissituaties zoals corona en de energiecrisis waarbij overheden en burgers met grote verwachtingen naar het gemeentebestuur keken”.

“Hoewel eerder was aangegeven dat meer intergemeentelijke samenwerking een oplossing kon bieden, kwamen we dit jaar toch tot de vaststelling dat we op onze limieten botsen en de mogelijkheid tot schaalvergroting moesten overwegen”, aldus burgemeester De Roo.

Waarom Wingene?

Fusioneren doe je niet met om het even welke gemeente, zegt de gemeente Ruiselede.

“Er is zeker het besef dat er nog andere fusies mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met Aalter, Tielt of Beernem en deze pistes werden ook overwogen. Er wordt door het college dan ook niet gekozen tégen Aalter, Tielt of Beernem maar bewust vóór Wingene. Het college gelooft in een doorgedreven samenwerking met Wingene omdat deze gemeente nu al een gekende en vertrouwde partner is waarmee we goed kunnen samenwerken.”

Nu al delen Ruiselede en Wingene heel wat samenwerkingsverbanden en zijn beide gemeenten bijvoorbeeld actief in dezelfde politiezone. Dat het landelijke karakter van beide gemeenten een grote rol speelt in de partnerkeuze wordt zeker niet ontkend, zegt Ruiselede in een persbericht.

“Integendeel, we kiezen zeker ook voor Wingene omwille van de gelijkaardige kenmerken, visie en sterktes: veel open ruimte en natuur, aangename gemeentes om in te wonen en ontspannen, een levendig verenigingsleven, … . Iets waarvan we minder overtuigd zijn bij een fusie met een meer verstedelijkte gemeente.”

De keuze van beide besturen voor elkaar is gebaseerd op diverse kansen en voordelen die de voorbije jaren gedetecteerd werden. Dit werd ook bevestigd in de externe studie die beide gemeenten lieten uitvoeren, zegt Ruiselede.

Communicatie

De resultaten van deze bestuurskrachtanalyse zijn na te lezen via www.fusiewingeneruiselede.be Om het fusietraject ook naar de burger te ontplooien, lanceerden beide besturen na 25 april een fusiewebsite en kregen alle inwoners een fusiekrant in de brievenbus.

