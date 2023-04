Volkscafé De Biechtstoel in Dadizele sluit de deuren

Het gerenommeerde café ‘De Biechtstoel’ in Dadizele sluit definitief de deuren. Na 40 jaar achter de toog gaat de cafébazin met pensioen. En dus konden we nog een laatste keer het merkwaardig interieur met de vele heiligenbeelden bekijken.

Het is de laatste keer dat de deur van het café voor de klanten en nieuwsgierigen open gaat. Heel wat mensen stapten hier gewoon binnen om het merkwaardig interieur met de vele heiligenbeelden te bekijken, die het café een heel aparte sfeer geven. De devotie van bedevaarders in de basiliek loopt door tot in het café.

In mei komen de veel bedevaarders naar de basiliek om de Mariamaand te vieren en sommigen eindigen in De Biechtstoel. Maar dit jaar zullen ze het cafébezoek moeten missen. Het is welletjes geweest voor Caroline Verstraete. Na 40 jaar bier tappen, waarvan 23 in ‘De Biechtstoel’ in de schaduw van de basiliek, zoekt de cafébazin de rust op.