Volksbevraging over 'kerstpiemels': aanpassen of niet?

Twee jaar terug ging de unieke kerstverlichting in Oudenburg de wereld rond. De versiering liet weinig aan de verbeelding over en doet denken aan het mannelijke geslachtsdeel.

De zogenaamde piemelverlichting is nu terug - met een zedige aanpassing - maar ook dat stuit tegen de borst. Om een einde te maken aan de controverse komt er in Oudenburg een echte volksbevraging: pro of tegen de kerstpiemels - via de facebookpagina van de stad.

