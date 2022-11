Volgend jaar roetpieten én Zwarte Pieten bij intrede Sint in Kortrijk

Gisteren tijdens de gemeenteraad in Kortrijk ging het onder meer over de Pietendiscussie. Opvallend was dat de stad - bijna als enige in Vlaanderen - dit jaar toch nog koos voor een intrede met enkel Zwarte Pieten. Dat leverde een discussie tussen vasthouden aan de traditie of vermijden dat de stad zo bepaalde groepen kwetst. Vooral enkele politieke partijen waren het daar niet mee eens. Het voorstel van Groen om af te stappen van dat idee zorgde ervoor dat de meerderheid in de gemeenteraad een compromis kon vinden. "Feest voor kinderen" De intrede van de Sint in Kortrijk verliep dit jaar trouwens goed. Voor velen blijft het een feest voor de kinderen. Of dat nu met de traditionele Pieten is of met de roetpieten.