Volg live om 19u: Stadscoalitie Kortrijk doet verder

In Kortrijk stelt Vincent Van Quickenborne om 19u zijn nieuwe stadscoalitie voor.

Team Burgemeester, Sp.a Kortrijk en N-VA hebben een akkoord gesloten om de stad te besturen. De partijen kiezen voor de Stadscoalitie omdat de coalitie staat voor continuïteit (de stad besturen met de zeg-en-doe-aanpak van de voorbije zes jaar) en voor nog meer ambitie. De Stadscoalitie wil de lat nog hoger leggen dan in het vorige Plan Nieuw Kortrijk en wil inzetten op het talent van alle 76.750 Kortrijkzanen.

Het is een positieve keuze voor de stad, zegt Van Quickenborne, geen keuze tegen mensen of partijen. De stadscoalitie reikt uitdrukkelijk de hand naar alle partijen van Kortrijk om constructief en positief samen te werken. "Laten we de soms moeilijke pagina van de voorbije 6 jaar omslaan door de luisteren naar elkaar en actie te ondernemen."

