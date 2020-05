Volg het openingsmoment van Sinksen in de wolken live

Wim Opbrouck en gasten - live (ergens) vanuit een kot in Kortrijk - nemen je mee op een wonderlijke trip. Uiteraard op 1,5 meter afstand.

Volg via livestream

Het openingsmoment van deze virtuele Sinksenfeesten wordt een act met verrassende artiesten op al even verrassende locaties. Onder het motto, ‘Leg de luch an en mak lawaai’ komt er een swingende on-line-blijf in uw kot-digitale editie van SINKSEN20. En die kan je vanaf 21u30 bij ons volgen: op WTV en online via livestream .

(lees verder onder de foto)

Openen met een knal

Maar écht openen, doen de Kortrijkzanen met een knal. Om 22u30 steken ze zo veel mogelijk licht aan en maken zoveel mogelijk kabaal. Haal dus je kerstlichtjes van zolder, je doopkaars vanonder het stof, je potten en pannen uit de keukenkast en trap jouw feesten op gang met je eigen licht- en klankspel.