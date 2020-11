Voka West-Vlaanderen wil onmiddellijk einde aan stiptheidsactie kustloodsen

De kustloodsen voeren al bijna drie weken een rust- en stiptheidsactie die intussen resulteerde in meer dan 1.000 uur vertraging bij in- en uitgaande schepen in de haven van Zeebrugge.

De loodsen voeren actie tegen de plannen om hen "multivalent" in te zetten, waarbij ze dus ook als zeeloods zouden moeten werken. De gesprekken hierover blijven aanslepen, waardoor dus ook de acties aanhouden. Voka roept dan ook de betrokken partijen zoals het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en bevoegd minister Lydia Peeters op om het dossier snel te deblokkeren.

"De kostprijs voor de havenbedrijven loopt in de miljoenen euro's. Rederijen en klanten verliezen het vertrouwen in de haven van Zeebrugge. De gevolgschade en het reputatieverlies wordt stilaan onmetelijk. In deze coronatijden kunnen wij dergelijke acties missen als kiespijn", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. "Wij roepen alle partijen op om vandaag nog tot een oplossing te komen en het conflict niet verder te laten escaleren."