Voka West-Vlaanderen vraagt extra steun voor eventsector: "Er is nu actie nodig"

De verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken zorgen ervoor dat de evenementensector zwaar getroffen is. Voka West-Vlaanderen vraagt daarom om extra steun.

Door de verstrengde maatregelen die genomen werden in de strijd tegen het coronavirus, is het weinig waarschijnlijk dat de eventsector dit jaar nog naar een normale situatie kan terugkeren. Tijdelijke werkloosheid is voorlopig de reddingsboei. Daarom vraagt de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Voka om extra steun aan de Vlaamse overheid.

Voka West-Vlaanderen steunt het voorstel vanuit de Vlaamse overheid om te zorgen voor een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren. Hierbij zou tot 60 procent van de kosten voorgeschoten worden (minimaal 25.000 en maximaal 800.000 euro). Als het evenement door de coronacrisis wordt geannuleerd, moet de organisator dat bedrag niet terugbetalen.

Voka West-Vlaanderen vraagt wel dat de volledige keten van ondernemingen die betrokken is bij het organiseren van een evenement kan rekenen op deze steunmaatregel.

"Er is nu actie nodig"

Met die vraag wil Voka verhinderen dat toeleveranciers in de kou blijven staan. “Er wordt te lang getalmd om maatregelen te nemen die de eventsector en hun toeleveranciers in het najaar ondersteunen. Het gebrek aan perspectief en extra financiële maatregelen weegt zwaar op de sector. Er is nu actie nodig van de verschillende overheden", aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka.