Volgens Voka moet West-Vlaanderen veel meer geld uit de Vlaamse pot krijgen, want nu wordt onderzoek, ontwikkeling en innovatie structureel ondergefinancierd. "West-Vlaanderen is de meest geïndustrialiseerde provincie, maar wordt vanuit Brussel stiefmoederlijk behandeld. We mislopen jaarlijks zo'n 150 miljoen euro", klinkt het.

Alle sociale partners hebben intussen een gezamenlijke nota onderschreven.