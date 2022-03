Voka: West-Vlaamse bedrijven erg bezorgd over oorlog in Oekraïne

Een op de zes bedrijven geeft aan dat ze de aanwervingsplannen voor nieuw personeel verlagen. Een op de vier verlaagt nu al de investeringsplannen. De meerderheid van de bedrijven wil blijven aanwerven en ondervindt daarbij nog altijd grote moeilijkheden. "Er dreigen overal tekorten aan grondstoffen. De energieprijzen voor ondernemingen en gezinnen zijn torenhoog en ook veel basisgrondstoffen noteren recordprijzen", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "Als gevolg zal de inflatie verder toenemen. Dat leidt tot automatische loonindexeringen die onze ondernemingen nog meer nekken." "Nu maatregelen" Voka wil daarom dat er nu maatregelen genomen worden. "Om de competitiviteit van de ondernemingen op peil te houden. De tijdelijke werkloosheid moet verlengd worden tot midden dit jaar. Een indexsprong mag geen taboe meer zijn." Een grote meerderheid van de bedrijven (82%) verwacht een negatieve impact op hun activiteiten door de oorlog in Oekraïne, dit onder meer door de duurdere energie en grondstoffen maar ook door toeleveringsproblemen. De oorlog weegt zwaar op het vertrouwen bij ondernemers en consumenten.

Handel op laag pitje De handel met Rusland en Oekraïne is sterk verstoord. Meer dan de helft van de bedrijven die uitvoeren naar beide landen geeft aan dat de uitvoer volledig is stilgevallen. Ook de invoer is in de helft van de gevallen volledig gestopt. De grootste hindernissen voor handel met Rusland of Oekraïne zijn volgens Voka: betalingsmoeilijkheden, de onzekerheid over leveringen, de onzekere geopolitieke situatie en de economische sancties.