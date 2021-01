Voka: "Overheid moet investeren in economische groei"

Die zijn niet min na wat ons vorig jaar is overkomen. De economische activiteit is met zo’n 7 procent gedaald en dat is het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Veel bedrijfsleiders verwachten dat de omzet ook in 2021 zal blijven dalen. Bert Mons: "Een derde verwacht toch dat de omzet zal blijven dalen. Eén op 4 denkt ook minder mensen te zullen aanwerven. Maar toch zijn er ook hoopgevende signalen. De helft van de bedrijven zegt dat het investeringsritme in 2021 zal aanhouden."

Infrastructuur en innovatie

Voka hoopt op steun van de overheid en op investeringen om de economische groei aan te zwengelen. Maar er is niet alleen corona. Er zijn nog uitdagingen waar Voka voor 2021 oplossingen voor wil. "Belangrijkste uitdagingen voor onze regio zijn natuurlijk het opvangen van de economische klap door brexit. Anderzijds moeten we blijven investeren in infrastructuur en innovatie. We hopen dat we ons deel van de koek van het brexitfonds en het Europese herstelfonds zullen kunnen krijgen. Alleszins een oproep aan onze politici om daar werk van te maken."

Voka pleit ook voor een vlottere mobiliteit in de hele provincie. Dit jaar zijn er heel wat werken gepland die daar moeten voor zorgen en dat zowel op de weg als op het water.