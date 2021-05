VOKA: "Krapte op de arbeidsmarkt weer nijpend"

Dat leert een enquête bij 600 Vlaamse ondernemingen die lid zijn van VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Activatie van niet-actieven

Nergens zijn meer mensen aan de slag, dan in West-Vlaanderen. Wij hebben vandaag in onze provincie een werkzaamheidsgraad van 76%. De ambitie ligt op 80% . VOKA West-Vlaanderen is dan ook vragende partij voor structurele hervormingen op de arbeidsmarkt. Want drie op de vier grote ondernemingen geeft aan dat ze erg moeilijk hebben om geschikt personeel te vinden.

Bert Mons van VOKA West-Vlaanderen: "De hefbomen liggen vooral op federaal niveau. Op federaal niveau is het een kwestie van flexibilisering en het activeren van de niet-actieven. Enkel in West-Vlaanderen zijn dat meer dan 140.00 mensen die niet werken maar ook niet werkloos zijn. En als laatste, het re-integreren van langdurig zieken.

Heel wat bedrijven kampen ook met verstoorde leveringen van grondstoffen. De belangrijkste reden hiervoor is schaarste bij de leveranciers. Het is daarvoor wachten op een nieuw evenwicht op de wereldmarkten na de schokken van de voorbije maanden door de coronacrisis.