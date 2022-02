De meeste van die afspraken waren digitaal, maar Ibrahim uit Kortrijk mocht in het echt aanschuiven bij de baas van Soenen Golfkarton in Hooglede. Ibrahim zit in zijn laatste jaar International Buisiness management en weet dus wat hem te doen staat. Hij is één van de meer dan 100 studenten die vandaag via Voka in gesprek gaat met de CEO van een groot bedrijf. Bekijk de video hierboven.