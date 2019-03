Voka en Zeebrugge misnoegd over oproep brexitpauze

Werkgeversorganisatie Voka is misnoegd over het pleidooi van Kristian Vanderwaeren, topman van de douane, voor een handelspauze als er een harde brexit komt.

De organisatie pleit, net zoals de Haven van Zeebrugge, voor een goede voorbereiding in plaats van een 'brexitpauze'. "Wij hebben onze bedrijven alvast opgeroepen en mee voorbereid, in tientallen sessies met de steun van Flanders Investment & Trade en zelfs met de steun van de douane, om zich absoluut voor te bereiden en hun aan te moedigen om een stock aan te leggen", aldus Voka-topman Hans Maertens. Hij meent dat de ongerustheid nu wordt aangewakkerd door de oproep van de douaniers.

Zeebrugge

De West-Vlaamse Voka-afdeling volgt die stelling en vindt dat de handel en de trafiek geagendeerd moeten worden. Ook de Haven van Zeebrugge pleit voor een goede voorbereiding. "En dat doen de bedrijven ook. Er werd al geanticipeerd in januari en februari. Dat zien we aan een stijging van de export ten opzichte van vorig jaar", aldus algemeen bestuurder van de haven Joachim Coens. "Het is belangrijk op te roepen dat bedrijven zich goed voorbereiden. Dat doen ze onder meer door een EORI-nummer aan te vragen bij de douane." Dat nummer zorgt voor een snelle behandeling van de goederen. Zeebrugge en RX/SeaPort lanceerden eerder deze week nog twee digitale instrumenten om de doorstroming van goederen te bespoedigen.

29 maart

Drie weken voor de geplande datum van de brexit deed Kristian Vanderwaeren een oproep aan alle bedrijven om na 29 maart tijdelijk zo weinig mogelijk te vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk. "De grote industrie, zoals de farmabedrijven en de autofabrikanten, heeft zich zo al voorbereid. Ze kijken de kat uit de boom en hebben al voor maanden stocks opgeslagen in het VK", zegt Vanderwaeren. "Wie zijn wij als douane om de bedrijfswereld instructies te geven? Maar we vragen de kmo's en alle andere partijen toch te wachten. Doe de nodige uitvoer naar uw klanten al voor 29 maart." De administrateur-generaal van de douane ziet mogelijk problemen opduiken in de haven van Zeebrugge. "Daar zegt de industrie ons dat 10 procent van de vrachtwagens zonder de nodige aangiftes zal aankomen." Tegelijk waarschuwt de topman van de douane dat de brexit tot fraude zal leiden, vooral met accijnzen. "Er ontstaan 'loopholes' - leemtes - waar we nog geen antwoord op hebben."