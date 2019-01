VOKA en VDAB op zoek naar Marokkaanse informatici

Heel wat vacatures raken hier maar niet ingevuld. "Het is vijf voor twaalf. De krapte op de arbeidsmarkt is ­gigantisch", zegt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen. De Marokkaanse tegenhanger van de VDAB zal een dertigtal informaticastudenten selecteren. Die zullen dan een contract van zes maanden tot een jaar krijgen. Daarna kunnen ze vast in dienst komen. Vlaanderen kiest voor Marokko omdat de opleiding van informaticus er heel degelijk is, en omdat er al op verschillende anderen domeinen nauw samengewerkt wordt.